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25 листопада 2020, 08:42 7

В українського лікаря зарплата має стартувати з 22 тисяч гривень - Степанов

25 листопада 2020, 08:42 7
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На думку міністра, це має зупинити відтік медичних кадрів за кордон
На думку міністра, це має зупинити відтік медичних кадрів за кордон
Фото: з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що українська влада має зробити все можливе, щоб медичні працівники припинили виїжджати працювати за кордон.

Як передає RegioNews, про це Степанов заявив в ефірі "5 каналу".

Один із головних чинників - це заробітна плата. Не може країна платити заробітну плату таку, як у нас у країні протягом 29 років - в середньому 8 тисяч гривень заробітна плата лікаря", - наголосив Степанов.

Зупинити відтік кадрів необхідно, зокрема, у Польщу, де влада розглядає можливість спростити процедуру працевлаштування для медиків з інших країн. "Це ж не тільки Польща, це ж і інші країни: і Чехія, і Німеччина - вони всі знижують бар'єри щодо цих спеціальностей, як лікарів, так і медичних сестер", - розповідає міністр.

Саме тому ми наголошуємо на ухваленні адекватного бюджету на 2021 рік - щоб заробітна плата лікаря починалася від 22-25 тисяч гривень. І це один із головних чинників щодо зупинки від'їзду наших громадян, наших лікарів, наших медичних працівників за кордон", - підсумував голова МОЗ.

Нагадаємо, раніше Степанов назвав нові умови введення повного локдауну в Україні.

зарплати медицина МОЗ робота медики Максим Степанов
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