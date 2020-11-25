В українського лікаря зарплата має стартувати з 22 тисяч гривень - Степанов

На думку міністра, це має зупинити відтік медичних кадрів за кордон

На думку міністра, це має зупинити відтік медичних кадрів за кордон

Фото: з відкритих джерел

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що українська влада має зробити все можливе, щоб медичні працівники припинили виїжджати працювати за кордон.

Як передає RegioNews, про це Степанов заявив в ефірі "5 каналу".

Один із головних чинників - це заробітна плата. Не може країна платити заробітну плату таку, як у нас у країні протягом 29 років - в середньому 8 тисяч гривень заробітна плата лікаря", - наголосив Степанов.

Зупинити відтік кадрів необхідно, зокрема, у Польщу, де влада розглядає можливість спростити процедуру працевлаштування для медиків з інших країн. "Це ж не тільки Польща, це ж і інші країни: і Чехія, і Німеччина - вони всі знижують бар'єри щодо цих спеціальностей, як лікарів, так і медичних сестер", - розповідає міністр.

Саме тому ми наголошуємо на ухваленні адекватного бюджету на 2021 рік - щоб заробітна плата лікаря починалася від 22-25 тисяч гривень. І це один із головних чинників щодо зупинки від'їзду наших громадян, наших лікарів, наших медичних працівників за кордон", - підсумував голова МОЗ.

Нагадаємо, раніше Степанов назвав нові умови введення повного локдауну в Україні.