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25 ноября 2020, 08:42 7

У украинского врача зарплата должна стартовать с 22 тысяч гривен - Степанов

25 ноября 2020, 08:42 7
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По мнению министра, это должно остановить отток медицинских кадров за границу
По мнению министра, это должно остановить отток медицинских кадров за границу
Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что украинская власть должна сделать все возможное, чтобы медицинские работники прекратили выезжать работать за границу.

Как передает RegioNews, об этом Степанов заявил в эфире "5 канала".

Один из главных факторов - это заработная плата. Не может страна платить заработную плату такую, как у нас в стране в течение 29 лет - в среднем 8 тысяч гривен заработная плата врача", - подчеркнул Степанов.

Остановить отток кадров необходимо, в частности, в Польшу, где власть рассматривает возможность упростить процедуру трудоустройства для медиков из других стран. "Это же не только Польша, это же и другие страны: и Чехия, и Германия - все они снижают барьеры относительно этих специальностей, как врачей, так и медицинских сестер", - рассказывает министр.

Именно поэтому мы настаиваем на принятии адекватного бюджета на 2021 год - чтобы заработная плата врача начиналась от 22-25 тысяч гривен. И это один из главных факторов относительно остановки отъезда наших граждан, наших врачей, наших медицинских работников за границу", - подытожил глава Минздрава.

Напомним, ранее Степанов назвал новые условия введения полного локдауна в Украине.

зарплаты медицина Минздрав работа медики Максим Степанов
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