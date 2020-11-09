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09 листопада 2020, 09:02 5

В Україні оновили карантинні зони: у "червоній" - 13 обласних центрів

09 листопада 2020, 09:02 5
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В "жовту" і "зелену" зони не увійшов жоден регіон
В "жовту" і "зелену" зони не увійшов жоден регіон
Фото: з відкритих джерел
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З понеділка, 9 листопада, в Україні почали діяти оновлені карантинні зони - у "червоній" зоні знаходяться 13 обласних центрів. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС.

"Червона зона"
В цю зону увійшли: Житомир, Ужгород, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Кропивницький, Чернівці, Чернігів.

Дозволено продовження роботи громадського транспорту, ТРЦ і магазинів в Івано-Франківській, Полтавській, Миколаївській, Харківській та Хмельницькій областях можна працювати шкіл, коледжів, вишів.

В Івано-Франківській, Київській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях продовжують працювати заклади громадського харчування.

У Житомирській, Одеській, Луганській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській областях дозволяється посадка пасажирів у транспорті приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення.

"Помаранчева зона"
В цю зону увійшли всі інші регіони.

Забороняється робота хостелів, турбаз і т. д. (крім готелів); розважальних закладів, ресторанів в нічний час; планових госпіталізацій в лікарні; спортзалів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів, установ культури; прийом нових змін в дитячі табори.

Забороняються масові заходи за участю більше ніж 20 осіб, робота закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00.

Нагадаємо, в Україні жодна область не може послабити карантин.

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