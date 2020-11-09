В Украине обновили карантинные зоны: в "красной" - 13 областных центров
С понедельника, 9 ноября, в Украине начали действовать обновленные карантинные зоны - в "красной" зоне находятся 13 областных центров.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на решение Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
"Красная зона"
В эту зону вошли: Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Кропивницкий, Черновцы, Чернигов.
Разрешено продление работы общественного транспорта, ТРЦ и магазинов в Ивано-Франковской, Полтавской, Николаевской, Харьковской и Хмельницкой областях можно работать школам, колледжам, вузам.
В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях продолжают работать заведения общественного питания.
В Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях разрешена посадка пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.
"Оранжевая зона"
В эту зону вошли все остальные регионы.
Запрещается работа хостелов, турбаз (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры; прием новых изменений в детские лагеря.
Запрещаются массовые мероприятия с участием более 20 человек, работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.
Напомним, в Украине ни одна область не может ослабить карантин.
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