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09 ноября 2020, 09:02

В Украине обновили карантинные зоны: в "красной" - 13 областных центров

09 ноября 2020, 09:02
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В "желтую" и "зеленую" зоны не вошел ни один регион
В "желтую" и "зеленую" зоны не вошел ни один регион
Фото: из открытых источников
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С понедельника, 9 ноября, в Украине начали действовать обновленные карантинные зоны - в "красной" зоне находятся 13 областных центров.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на решение Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

"Красная зона"
В эту зону вошли: Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Кропивницкий, Черновцы, Чернигов.

Разрешено продление работы общественного транспорта, ТРЦ и магазинов в Ивано-Франковской, Полтавской, Николаевской, Харьковской и Хмельницкой областях можно работать школам, колледжам, вузам.

В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях продолжают работать заведения общественного питания.

В Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях разрешена посадка пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

"Оранжевая зона"
В эту зону вошли все остальные регионы.

Запрещается работа хостелов, турбаз (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры; прием новых изменений в детские лагеря.

Запрещаются массовые мероприятия с участием более 20 человек, работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

Напомним, в Украине ни одна область не может ослабить карантин.

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