В Україні відновили видачу "пакунку малюка" - президент підписав закон

Після закупівлі "пакунки" будуть доставляти в пологові будинки та відділи соціального забезпечення

Після закупівлі "пакунки" будуть доставляти в пологові будинки та відділи соціального забезпечення

Фото: flickr

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який регулює питання державної допомоги сім'ям з дітьми щодо надання при народженні дитини одноразової допомоги - так званий "пакунок малюка".

Як передає RegioNews про це повідомили в Офісі президента.

Відповідний закон був прийнятий Верховною Радою 30 вересня, однак президент його підписав тільки зараз. Даний документ відновлює надання батькам одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка". Така допомога буде видаватися протягом 30 днів після народження дитини.

Її вартість становитиме не менше трьох розмірів прожиткового мінімуму для дітей до 6 років. Після закупівлі "пакунки" будуть доставляти в пологові будинки та відділи соціального забезпечення населення.

Також зазначається, що тимчасово, з 1 жовтня по 31 грудня, закупівля буде здійснюватися через Управління ООН з обслуговування проєктів в рамках пілотного проєкту. А вже з 1 січня 2021 року забезпечення цієї одноразової допомоги, процедура її замовлення, закупівлі і транспортування до закладів охорони здоров'я (пологові будинки чи пологові відділення, перинатальні центри, неонатальні центри тощо) здійснюється відповідно до закону "Про публічні закупівлі".

У разі відсутності у закладі охорони здоров'я (пологовому відділенні, неонатальному центрі) одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка", її видача проводиться органами соціального захисту населення за місцем проживання або перебування отримувача на підставі його письмової заяви.

Нагадаємо, 29 липня уряд ухвалив рішення, згідно з яким в Україні замість "пакунків малюка" видаватимуть гроші.

Згодом у "Слузі народу" пообіцяли повернути "Пакунок малюка". 30 вересня Рада повернула українцям "Пакунок малюка" в натуральному вигляді.