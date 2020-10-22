В Украине возобновили выдачу "пакета малыша" - президент подписал закон

После закупки "пакеты" будут доставлять в родильные дома и отделы социального обеспечения

После закупки "пакеты" будут доставлять в родильные дома и отделы социального обеспечения

Фото: flickr

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который регулирует вопрос государственной помощи семьям с детьми относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой помощи - так называемый "пакет малыша".

Как передает RegioNews , об этом сообщили в Офисе президента.

Соответствующий закон был принят Верховной Радой 30 сентября, однако президент его подписал только сейчас. Данный документ восстанавливает предоставление родителям одноразовой натуральной помощи "пакет малыша". Такая помощь будет выдаваться в течение 30 дней после рождения ребенка.

Ее стоимость будет составлять не менее трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет. После закупки "пакеты" будут доставлять в родильные дома и отделы социального обеспечения населения.

Также отмечается, что временно, с 1 октября по 31 декабря, закупка будет осуществляться через Управление ООН по обслуживанию проектов в рамках пилотного проекта. А уже с 1 января 2021 года обеспечение этой одноразовой помощью, процедура ее заказа, закупки и транспортировки в учреждения здравоохранения (родильные дома или родильные отделения, перинатальные центры, неонатальные центры и т.п.) осуществляется в соответствии с законом "О публичных закупках".

В случае отсутствия в учреждении здравоохранения (родильном отделении, центре неонатальном) единовременной натуральной помощи "пакет малыша", ее выдача производится органами социальной защиты населения по месту жительства или пребывания получателя на основании его личного письменного заявления.

Напомним, 29 июля правительство приняло решения, согласно которому в Украине вместо "Пакетов малыша" будут выдавать деньги.

Впоследствии в "Слуге народа" пообещали вернуть "Пакет малыша". 30 сентября Рада вернула украинцам "Пакет малыша" в натуральном виде.