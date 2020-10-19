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19 жовтня 2020, 15:42 20

Стало відомо з ким одружився перший заступник голови ОП Сергій Трофімов

19 жовтня 2020, 15:42 20
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Дружина Трофімова - різностороння особистість
Дружина Трофімова - різностороння особистість
Фото: Facebook
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Дружиною першого заступника голови Офісу президента Сергія Трофімова стала 26-річна Анастасія Романенко (у дівоцтві).

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Страна".

Наголошується, що дівчина навчалася в Кловському ліцеї №77, а вищу освіту здобувала на факультеті політології в Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка. Також в цьому виші Анастасія вивчала міжнародну інформацію.

Крім того, виходячи з інформації на сторінці в соціальних мережах, вона також навчалася в Київському інституті музики імені Глієра, а ще ходила на курси кондитерів до відомого телекухара Ектора Хіменеса-Браво.

Дівчина любить подорожувати, танцювати, готувати і дуже педантично веде свої сторінки в соціальних мережах. Викладає тільки гарні фото з поїздок і вечірок.

Раніше повідомлялося, що перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов розповів, що напередодні одружився і відмітив створення сім'ї в тісному сімейному колі.

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