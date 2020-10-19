Стало известно на ком женился первый замглавы ОП Сергей Трофимов

Супруга Трофимова - разносторонняя личность

Супруга Трофимова - разносторонняя личность

Фото: Facebook

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Страна".

Отмечается, что девушка училась в Кловском лицее №77, а высшее образование получала на факультете политологии в Киевском национальном университете им. Т.Г. Шевченко. Также в этом вузе Анастасия изучала международную информацию.

Кроме того, исходя из информации на странице в социальных сетях, она также училась в Киевском институте музыки имени Глиэра, а еще ходила на курсы кондитеров к известному телеповару Эктору Хименесу-Браво.

Девушка любит путешествовать, танцевать, готовить и очень щепетильно ведет свои странички в социальных сетях. Выкладывает только красивые фото из поездок и вечеринок.

Ранее сообщалось, что первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов рассказал, что накануне поженился и отметил создание семьи в тесном семейном кругу.