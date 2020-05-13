Трофімов пояснив, чому вірить в успіх уряду Шмигаля

Шмигаль дуже добре проявив себе на посаді голови Івано-Франківської області

Шмигаль дуже добре проявив себе на посаді голови Івано-Франківської області

Про це в інтерв'ю в програмі "В гостях у Дмитра Гордона" заявив перший заступник голови Офісу Президента Сергій Трофімов.

Зокрема, на питання Гордона: "Чи правда, що Денис Шмигаль став прем'єр-міністром після того, як до Володимира Зеленського його привели ви?" він відповів: "Це моя зона відповідальності - голови облдержадміністрацій. Він був головою Івано-Франківської області, де дуже добре себе проявив, і взагалі сам по собі дуже системна, грамотна, добре освічена людина".

На уточнююче запитання, чи є Шмигаль його креатурою, Трофімов відповів: "Ми його також, як і багатьох кандидатів, знайшли шляхом співбесіди. Він просто був у вертикалі Президента, тому для Президента зрозуміла людина".

"Через короновірус, що буде з українською економікою навіть складно припустити. Чи зможе Шмигаль, який не має такого потужного бек-граунда і досвіду управління державою, витягнути Україну з кризи?" - запитав Гордон. На що Трофімов відповів: "Прямо буквально після його призначення у нас була можливість спілкуватися з Денисом Анатолійовичем тет-а-тет, і я задав йому питання: а що ви хочете? Досить несподіване призначення, це не було для нього якимось планом, і я задав це питання, тому що мені було важливо розуміти, як ми рухаємося, як взаємодіємо. Він досить чітко і швидко відповів. Сказав: "гарне питання", видно, що він не готувався, але відразу позначив два завдання: перше – зберегти максимальну кількість життів, це завдання номер один, тому що як раз пандемія набирала дуже активно обертів, і друге – це економіка, підвищення рівня життя людей. Інших завдань він не означав для себе. Багато питань підхопили, вирівняли відносини з МВФ... Я вважаю, що вийде, я на це дуже розраховую. Криза - це наступний, може бути більш серйозний виклик, ніж пандемія".

Нагадаємо, Сергій Трофімов був призначений першим заступником голови Офісу Президента 21 травня 2019 року. Родом із Запоріжжя, закінчив Запорізький будівельний технікум і Бізнес-школу "Міжнародний інститут менеджменту". До перемоги Зеленського на президентських виборах Трофимов з 2005 року працював в ТОВ "Студія Квартал 95". З 2007-го по 2019 рік – був виконавчим продюсером студії. Під час виборчої кампанії в штабі Зеленського очолював неформальну групу "Квартал". В даний час в Офісі Президента відповідає за регіональну політику.