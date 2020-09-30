Укрупнення районів: майже чверть українців нічого не знає про реформу - соцопитування

Тільки 5% опитаних повністю підтримали таку реформу

Тільки 5% опитаних повністю підтримали таку реформу

Фото: з відкритих джерел

Близько 21% українців заявили, що нічого не знають про проведену реформу щодо укрупнення районів в Україні. Ще майже 3% вагалися з відповіддю на дане питання.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та Центром Разумкова.

Зокрема, на питання, чи відомо респондентам про рішення уряду і Верховної Ради про укрупнення районів, 28,8% відповіли, що відомо і вони знають які райони будуть в їх області, 47,6% зазначили, що відомо, але в загальних рисах, 21% - не чули про таке рішення, 2,6% не змогли відповісти.

На запитання, чи підтримують опитані рішення уряду і Верховної Ради про укрупнення районів, 5% відповіли, що повністю підтримують, 11,6% - частково підтримують, 36,2% - не знають, як треба подивитися на реалізацію цього рішення, 8,2% - частково не підтримують, 22,1% - повністю не підтримують, а 17% не змогли відповісти.

Дослідження проведено з 14 до 19 серпня в усіх регіонах України, за винятком Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2022 респонденти віком від 18 років методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Раніше повідомлялося, що місцевій владі довіряють вдвічі більше (35%) українців, ніж у центральній (17%).