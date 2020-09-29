Дітям-сиротам нададуть житло: Рада ухвалила законопроект за основу

За законопроєкт проголосували 292 народних обранця

За законопроєкт проголосували 292 народних обранця

Фото: з відкритих джерел

Парламент ухвалив за основу урядовий законопроєкт №3577 про внесення змін до законодавства щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Зокрема, законопроектом передбачається надання права особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі після досягнення ними 23 років, позачергового отримання житла із житлового фонду соціального призначення.

Також передбачається забезпечення їх соціальним або орендованим житлом до надання впорядкованого жилого приміщення для постійного проживання.

Раніше повідомлялось, що у Верховній Раді мають намір відмовитися від монетизації "пакета малюка" і залишити його в натуральному вигляді.