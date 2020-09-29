Детям-сиротам предоставят жилье: Рада приняла законопроект за основу

За законопроект проголосовали 292 народных избранника

За законопроект проголосовали 292 народных избранника

Фото: из открытых источников

Парламент принял за основу правительственный законопроект №3577 о внесении изменений к законодательству о защите жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

В частности, законопроектом предусматривается предоставление права лицам из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в том числе после достижения ими 23 лет, внеочередного получения жилья из жилищного фонда социального назначения.

Также предусматривается обеспечение их социальным или арендованным жильем до предоставления благоустроенного жилого помещения для постоянного проживания.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде намерены отказаться от монетизации "пакета малыша" и оставить его в натуральном виде.