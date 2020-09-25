В Україні зросла кількість безробітних - Держстат

В цілому безробітними вже є 1,7 мільйона осіб

В цілому безробітними вже є 1,7 мільйона осіб

Фото: з відкритих джерел

Рівень безробіття в Україні у другому кварталі 2020 року зріс на 9,9%, що на 1,3 п.п. більше, ніж кварталом раніше - загалом 1,7 млн осіб.

Про це передає RegioNews повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

За результатами обстеження робочої сили в II кварталі 2020 року кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше становила 15,7 млн осіб, а у віці 15-70 років - 15,6 млн осіб. Кількість безробітного населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років становить по 1,7 млн осіб.

Згідно з макроекономічним прогнозом уряду на найближчі три роки, рівень безробіття для населення віком від 15 до 70 років прогнозується на рівні 9,2% у 2021 році, 8,5% у 2022 році та 8% у 2023 році.

Нагадаємо, раніше у Раді пояснили, як борються з безробіттям в Україні.

Також повідомлялося, що коронакриза зробила майже півмільйона українців безробітними.