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25 вересня 2020, 10:46 4

В Україні зросла кількість безробітних - Держстат

25 вересня 2020, 10:46 4
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В цілому безробітними вже є 1,7 мільйона осіб
В цілому безробітними вже є 1,7 мільйона осіб
Фото: з відкритих джерел
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Рівень безробіття в Україні у другому кварталі 2020 року зріс на 9,9%, що на 1,3 п.п. більше, ніж кварталом раніше - загалом 1,7 млн осіб.

Про це передає RegioNews повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

За результатами обстеження робочої сили в II кварталі 2020 року кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше становила 15,7 млн осіб, а у віці 15-70 років - 15,6 млн осіб. Кількість безробітного населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років становить по 1,7 млн осіб.

Згідно з макроекономічним прогнозом уряду на найближчі три роки, рівень безробіття для населення віком від 15 до 70 років прогнозується на рівні 9,2% у 2021 році, 8,5% у 2022 році та 8% у 2023 році.

Нагадаємо, раніше у Раді пояснили, як борються з безробіттям в Україні.

Також повідомлялося, що коронакриза зробила майже півмільйона українців безробітними.

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