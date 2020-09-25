В Украине выросло количество безработных - Госстат

В целом безработными являются 1,7 миллиона человек

В целом безработными являются 1,7 миллиона человек

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Уровень безработицы в Украине во втором квартале 2020 года вырос на 9,9%, что на 1,3 п.п. больше, чем кварталом ранее - всего 1,7 млн человек.

Об этом передает RegioNews сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

По результатам обследования рабочей силы во II квартале 2020 года количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляло 15,7 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 15,6 млн человек. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 1,7 млн человек.

Согласно макроэкономическому прогнозу правительства на ближайшие три года, уровень безработицы для населения в возрасте от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023 году.

Напомним, ранее в Раде объяснили, как борются с безработицей в Украине.

Также сообщалось, что коронакризис сделал почти полмиллиона украинцев безработными.