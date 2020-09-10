"Дистанційку" у школах підтримують лише 5% українців - опитування

Половина опитаних вважає поточні карантинні правила оптимальними

Половина опитаних вважає поточні карантинні правила оптимальними

Фото: з відкритих джерел

Переважна більшість жителів України солідарні в питанні форми навчання для своїх дітей - вони повинні ходити в школу, оскільки вважають, що ситуація з весняним карантином негативно вплинула на успішність навчання дітей.

Як передає RegioNews, про це стало відомо з результату опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Так, за даними дослідження 40% опитаних негативно ставляться до впровадження обмежувальних заходів для організації навчання в школах з нового навчального року. 30% ставляться до цього позитивно, 22% - нейтрально.

Відносно більше тих, хто негативно ставиться до обмежувальних заходів серед опитаних, які проживають з дітьми до 17 років.

У той же час, половина опитаних вважають оптимальними протикарантинні правила для шкіл, введені владою з вересня цього року. При цьому, чверть вважають їх занадто жорсткими, 11% - навпаки занадто м'якими. Відносно більше тих, хто вважає введені заходи жорсткими, серед тих, хто має дітей дошкільного віку.

49% підтримують обов'язкове носіння масок для учнів на перервах у школі, незважаючи на це 45% - проти такої ініціативи. Найбільше останніх серед тих, хто має дітей дошкільного та шкільного віку.

72% вважають, що навчання у школах в цьому році потрібно проводити за традиційною системою (з відвідуванням навчальних закладів). 19% підтримують змішану форму (традиційну і дистанційну), тільки 5% - повністю дистанційну. Відносно більше тих, хто підтримує інноваційні підходи до навчання дітей, серед респондентів молодої вікової категорії (18-29 років) і жителів міст.

Нагадаємо, школи і класи Києва масово переходять на дистанційне навчання через коронавірус, на карантин також закрили 4 дитячих садки столиці.

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