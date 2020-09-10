"Дистанционку" в школах поддерживают лишь 5% украинцев - опрос

Половина опрошенных считает текущие карантинные правила оптимальными

Половина опрошенных считает текущие карантинные правила оптимальными

Фото: из открытых источников

Подавляющее большинство жителей Украины солидарны в вопросе формы обучения для своих детей - они должны ходить в школу, поскольку считают, что ситуация с весенним карантином негативно повлияла на успешность обучения детей.

Как передает RegioNews, об этом стало известно из результата опроса Социологической группы "Рейтинг".

Так, по данным исследования 40% опрошенных отрицательно относятся к внедрению ограничительных мер для организации обучения в школах с нового учебного года. 30% - относятся к этому положительно, 22% - нейтрально.

Относительно больше тех, кто негативно относится к ограничительным мерам среди опрошенных, проживающих с детьми до 17 лет.

В то же время, половина опрошенных считают оптимальными противокарантинные правила для школ, введенные властями с сентября этого года. При этом, четверть считают их слишком жесткими, 11% - наоборот слишком мягкими. Относительно больше тех, кто считает введенные меры жесткими, среди тех, кто имеет детей дошкольного возраста.

49% поддерживают обязательное ношение масок для учеников на переменах в школе, несмотря на это 45% - против такой инициативы. Больше всего последних среди тех, кто имеет детей дошкольного и школьного возраста.

72% считают, что обучение в школах в этом году нужно проводить по традиционной системе (с посещением учебных заведений). 19% поддерживают смешанную форму (традиционную и дистанционную), только 5% - полностью дистанционную. Относительно больше тех, кто поддерживает инновационные подходы к обучению детей, среди респондентов молодой возрастной категории (18-29 лет) и жителей городов.

Напомним, школы и классы Киева массово переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса, на карантин также закрыли 4 детских сада столицы.

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