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05 сентября 2020, 14:15 2

На Николаевщине столкнулись два грузовика: есть погибшие

05 сентября 2020, 14:15 2
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Это произошло в ночь на 5 сентября
Это произошло в ночь на 5 сентября
Фото из открытых источников
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В субботу ночью, 5 сентября, в Николаевской области столкнулись два грузовика. В результате погибли 2 водителя этих транспортных средств.

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что авария произошла около 3 часов ночи на 63 километре трассы М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" вблизи села Виноградное.

"В результате лобового столкновения грузовых автомобилей Mercedes-Benzvario и Man с прицепом погибли 2 водителя транспортных средств. Для деблокировки тел погибших с помощью гидравлического инструмента привлекалось пожарно-спасательное отделение", - подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, сын кандидата в мэры Кривого Рога от "слуг" сбил ребенка. Мальчик получил надкол черепа и другие серьезные травмы.

ДТП ГСЧС авто Николаев авария
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