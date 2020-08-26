Підпал автівки журналістів "Схем": Поліція затримала підозрюваного

Ймовірного зловмисника було затримано сьогодні

Ймовірного зловмисника було затримано сьогодні

Фото з відкритих джерел

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ, передає RegioNews.

"Сьогодні зранку Національна поліція України затримала у порядку ст.208 КПК мешканця Луганщини, який обгрунтовано підозрюється у підпалі авто журналістів Схеми: корупція в деталях - RFERL Радіо Свобода", - сказав глава МВС Арсен Аваков.

У відомстві зазначили, що було вилучено одяг зловмисників, запалювальні шашки, інші докази. Наразі тривають обшуки.

Нагадаємо, в ніч на 17 серпня у Броварах під Києвом біля будинку водія підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях".

Тоді ж на цю подію відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що завжди буде захищати права кожного громадянина, "незалежно від його особистого ставлення" до голови держави.