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26 серпня 2020, 10:18 2

Підпал автівки журналістів "Схем": Поліція затримала підозрюваного

26 серпня 2020, 10:18 2
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Ймовірного зловмисника було затримано сьогодні
Ймовірного зловмисника було затримано сьогодні
Фото з відкритих джерел
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Нацполіція затримала підозрюваного в підпалі авто журналістів "Схем"

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ, передає RegioNews.

"Сьогодні зранку Національна поліція України затримала у порядку ст.208 КПК мешканця Луганщини, який обгрунтовано підозрюється у підпалі авто журналістів Схеми: корупція в деталях - RFERL Радіо Свобода", - сказав глава МВС Арсен Аваков.

У відомстві зазначили, що було вилучено одяг зловмисників, запалювальні шашки, інші докази. Наразі тривають обшуки.

Нагадаємо, в ніч на 17 серпня у Броварах під Києвом біля будинку водія підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях".

Тоді ж на цю подію відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що завжди буде захищати права кожного громадянина, "незалежно від його особистого ставлення" до голови держави.

кримінал підпал Схеми поліція кримінальна справа журналісти
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