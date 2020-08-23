Проти незалежності України проголосували б 15% населення - соцопитування

Найнижча підтримка незалежності серед бідних верств населення

Найнижча підтримка незалежності серед бідних верств населення

Фото: з відкритих джерел

Якщо б проголошення незалежності України відбувся у серпні 2020 року, проти незалежності голосували б 15% населення країни, ще 4% громадян не визначилися з вибором. У той же час, підтримали б незалежність 81% українців.

Як передає RegioNews, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Найбільшу кількість прихильників незалежності виявилося на заході України (90%). У центрі таких респондентів 87%, на півдні - 72%, на сході - 68%. Тих, хто дотримується протилежної думки, більше в південно-східних областях (23-24%).

Також відносно більше тих, хто не підтримав би сьогодні незалежність серед старшого покоління і бідних верств населення.

Зазначається, що опитування проведено серед 1200 респондентів по всій Україні за винятком окупованих територій.

Раніше повідомлялося, що майже 40% українців не вважають COVID-19 небезпечною хворобою.