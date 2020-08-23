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23 августа 2020, 12:44

Против независимости Украины проголосовали бы 15% населения - соцопрос

23 августа 2020, 12:44
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Самая низкая поддержка независимости среди бедных слоев населения
Самая низкая поддержка независимости среди бедных слоев населения
Фото: из открытых источников
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Если бы провозглашение независимости Украины состоялось в августе 2020 года, против независимости голосовали бы 15% населения страны, еще 4% граждан затруднились с выбором. В то же время, поддержали бы независимость 81% украинцев.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Наибольшее количество приверженцев независимости оказалось на западе Украины (90%). В центре таких респондентов 87%, на юге - 72%, на востоке - 68%. Тех, кто придерживается противоположного мнения, больше в юго-восточных областях (23-24%).

Также относительно больше тех, кто не поддержал бы сегодня независимость среди старшего поколения и бедных слоев населения.

Отмечается, что опрос проведен среди 1200 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий.

Ранее сообщалось, что почти 40% украинцев не считают COVID-19 опасной болезнью.

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