Против независимости Украины проголосовали бы 15% населения - соцопрос

Самая низкая поддержка независимости среди бедных слоев населения

Самая низкая поддержка независимости среди бедных слоев населения

Фото: из открытых источников

Если бы провозглашение независимости Украины состоялось в августе 2020 года, против независимости голосовали бы 15% населения страны, еще 4% граждан затруднились с выбором. В то же время, поддержали бы независимость 81% украинцев.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Наибольшее количество приверженцев независимости оказалось на западе Украины (90%). В центре таких респондентов 87%, на юге - 72%, на востоке - 68%. Тех, кто придерживается противоположного мнения, больше в юго-восточных областях (23-24%).

Также относительно больше тех, кто не поддержал бы сегодня независимость среди старшего поколения и бедных слоев населения.

Отмечается, что опрос проведен среди 1200 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий.

Ранее сообщалось, что почти 40% украинцев не считают COVID-19 опасной болезнью.