Справа Гандзюк: прокурор просить продовжити арешт Левіна

Сам Левін прийшов на засідання роздягнений і з синцями на тілі

Сам Левін прийшов на засідання роздягнений і з синцями на тілі

Фото: hromadske.ua

Прокуратура просить продовжити арешт Олексія Левіна, який є обвинуваченим в нападі на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

З відповідним клопотанням під час підготовчого судового засідання по даній справі виступив прокурор Андрій Сенюк, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Прокурор, зокрема, просив суд прийняти до розгляду обвинувальний акт і продовжити Левіну запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права на внесення застави, оскільки попередня запобіжний захід закінчується 24 серпня.

Разом з тим адвокат підозрюваного просив суд відкласти підготовче засідання, оскільки він не мав можливості конфіденційно поспілкуватися зі своїм підзахисним.

Сам же Левін скаржився на погані умови утримання в СІЗО, а також на погане самопочуття. Зокрема, він заявив про те, що з нього "вибивають свідчення проти Владислава Мангера".

Врешті-решт на судове засідання викликали швидку. Після огляду лікар повідомила, що стан Левіна задовільний і він не потребує госпіталізації.

Нагадаємо, сьогодні Дніпровський суд Києва розпочав слухати по суті справу про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, в організації якого підозрюють голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера і Олексія Левіна.