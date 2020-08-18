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18 серпня 2020, 21:08 1

Справа Гандзюк: прокурор просить продовжити арешт Левіна

18 серпня 2020, 21:08 1
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Сам Левін прийшов на засідання роздягнений і з синцями на тілі
Сам Левін прийшов на засідання роздягнений і з синцями на тілі
Фото: hromadske.ua
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Прокуратура просить продовжити арешт Олексія Левіна, який є обвинуваченим в нападі на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

З відповідним клопотанням під час підготовчого судового засідання по даній справі виступив прокурор Андрій Сенюк, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Прокурор, зокрема, просив суд прийняти до розгляду обвинувальний акт і продовжити Левіну запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права на внесення застави, оскільки попередня запобіжний захід закінчується 24 серпня.

Разом з тим адвокат підозрюваного просив суд відкласти підготовче засідання, оскільки він не мав можливості конфіденційно поспілкуватися зі своїм підзахисним.

Сам же Левін скаржився на погані умови утримання в СІЗО, а також на погане самопочуття. Зокрема, він заявив про те, що з нього "вибивають свідчення проти Владислава Мангера".

Врешті-решт на судове засідання викликали швидку. Після огляду лікар повідомила, що стан Левіна задовільний і він не потребує госпіталізації.

Нагадаємо, сьогодні Дніпровський суд Києва розпочав слухати по суті справу про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, в організації якого підозрюють голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера і Олексія Левіна.

Катерина Гандзюк суд прокурор Владислав Мангер арешт СІЗО
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