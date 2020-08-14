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14 августа 2020, 09:06 6

Минцифри и ОПОРА выпустят образовательный мини-сериал о местных выборах

14 августа 2020, 09:06 6
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Посмотреть сериал можно будет бесплатно
Посмотреть сериал можно будет бесплатно
Фото: thedigital.gov.ua
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Министерство цифровой трансформации и гражданская сеть ОПОРА подписали меморандум о сотрудничестве в производстве образовательного проекта о местных выборах.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Минцифры с ОПОРОЙ готовят просветительский мини-сериал о местных выборах. Для этого Минцифры и ОПОРА подписали меморандум о сотрудничестве. Просветительский мини-сериал будет отснят в августе - сентябре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за изменений в системе голосования такой сериал крайне необходим, чтобы донести каждому избирателю изменения нынешней системы.

Планируется снять 10 серий по 10 минут. Готовый продукт собираются презентовать в сентябре.

Сериал будет в бесплатном доступе размещен на платформе "Дія.Цифровое образование".

Ранее сообщалось, что если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, за действующего президента Владимира Зеленского готовы отдать голоса 33,4% избирателей, которые определились с выбором и пойдут на участки.

выборы Минцифры образование избиратели
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