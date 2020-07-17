В Украине количество выздоровевших за сутки от COVID-19 превысило количество новых зараженных

За минувшие сутки умерли 11 человек, при этом выздоровели 838 пациентов

За минувшие сутки умерли 11 человек, при этом выздоровели 838 пациентов

Фото: из открытых источников

В Украине зафиксировано 57 264 случая заражения коронавирусной инфекцией, за последние сутки обнаружили 809 новых инфицированных.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews. За прошедшие сутки больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали во Львовской области - 132, Ровенской - 88, Ивано-Франковской - 67, а также в Киеве 76. Общее число смертельных случаев в стране составляет 1456 человек. Ситуация в регионах выглядит следующим образом: Винницкая область — 2253 случая;

Волынская область — 3188 случаев;

Днепропетровская область — 1174 случая;

Донецкая область — 781 случай;

Житомирская область — 1580 случаев;

Закарпатская область — 4229 случаев;

Запорожская область — 658 случаев;

Ивано-Франковская область — 3309 случаев;

Кировоградская область — 677 случаев;

г. Киев — 6689 случаев;

Киевская область — 3184 случая;

Львовская область — 7754 случая;

Луганская область — 100 случаев;

Николаевская область — 504 случая;

Одесская область — 2435 случаев;

Полтавская область — 347 случаев;

Ровенская область — 4940 случаев;

Сумская область — 352 случая;

Тернопольская область — 2358 случаев;

Харьковская область — 2909 случаев;

Херсонская область — 207 случаев;

Хмельницкая область — 942 случая;

Черновицкая область —5262 случая;

Черкасская область — 800 случаев;

Черниговская область — 632 случая. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Напомним, что по состоянию на утро 16 июля в Украине зафиксировано 56 455 случаев COVID-19. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

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