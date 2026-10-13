У Києві жінка "зливала" позиції ППО

Фото: СБУ

У Києві СБУ викрила жінку, яка фотографувала позиції протиповітряної оборони. Ці кадри вона потім публікувала в соцмережах

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Жінка надіслала фото розташування Сил оборони адміністратору місцевого Telegram-каналу, а також своїм знайомим. Потім ці кадри з'явились у російськитх пропагандистів, які використовували їх для публікацій з "виправдовуванням ударів по Києву".

Відомо, що жінка є працівницею клінінгової компанії. Вона відзняла на телефонну камеру позиції вітчизняної ППО через лобове скло власного авто, коли їхала по місту. Тепер їй загрожує до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала на Рівненщині чоловіка, який встановлював приховані телефонні камери поблизу оборонних об'єктів для коригування російських ударів. Фігурант – працівник місцевого агропідприємства.