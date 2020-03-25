Борис Патон покине пост президента НАНУ
Незабаром стооднорічний Борис Патон, який з 1962 року є президентом Національної академії наук України (раніше АН УРСР) покине свій пост
Незабаром стооднорічний Борис Патон, який з 1962 року є президентом Національної академії наук України (раніше АН УРСР) покине свій пост
Про це повідомляють Українські новини, пише RegioNews.
Борис Патон не подав свою кандидатуру на вибори нового президента НАНУ, які були призначені на 16 квітня. Ця дата для проведення загальних зборів відділень НАНУ і вибору президента була визначена постановою президії НАНУ N 36 від 29 січня 2020 року. Однак, через карантин це збори може бути перенесено.
За інформацією агентства, на пост президента НАНУ подали свої кандидатури 5 академіків НАНУ у віці від 55 до 79 років.
Серед них: Владислав Гончарук (79 років), Сергій Комісаренко (78 років), Володимир Семиноженко (70 років) Анатолій Загородній (68 років) Богдан Данилишин (55 років).
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