Борис Патон покинет пост президента НАНУ
Вскоре стооднолетний Борис Патон, который с 1962 года является президентом Национальной академии наук Украины (ранее АН УССР) покинет свой пост
Вскоре стооднолетний Борис Патон, который с 1962 года является президентом Национальной академии наук Украины (ранее АН УССР) покинет свой пост
Об этом сообщают Українські новини, пишет RegioNews.
Борис Патон не подал свою кандидатуру на выборы нового президента НАНУ, которые были назначены на 16 апреля. Эта дата для проведения общего собрания отделений НАНУ и выбора президента была определена постановлением президиума НАНУ N 36 от 29 января 2020 года. Однако, из-за карантина это собрание может быть перенесено.
По информации агентства, на пост президента НАНУ подали свои кандидатуры 5 академиков НАНУ в возрасте от 55 до 79 лет.
Среди них: Владислав Гончарук (79 лет), Сергей Комисаренко (78 лет), Владимир Семиноженко (70 лет) Анатолий Загородный (68 лет) Богдан Данилишин (55 лет).
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