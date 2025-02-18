фото: скріншот із відео

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ОСУВ "Хортиця", передає RegioNews.

"Родной" – під такою назвою танк противника днями йшов на штурм українських оборонних позицій. Однак пострілом з протитанкового ракетного комплексу Javelin ворожий панцерник не доїхав до своєї мети. Ракета "Святого Джевеліна" зупинила "найкращий" танк "другої армії" світу", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пізніше бійці з батальйону безпілотних систем бригади допалили ворожий танк. Від нього залишилась лише купа металобрухту.

Нагадаємо, раніше на Лиманському напрямку українські захисники знищили рідкісну бойову російську техніку — корабельний бомбомет "Смерч-2".