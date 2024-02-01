Суттєва втрата для Росії: у ВМС пояснили, чому знищення катера "Івановець" має стратегічне значення

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Потоплення ракетного катера "Івановець" стало суттєвою втратою для російських окупантів, оскільки в їхньому чорноморському флоті лише три такі судна проєкту 1241.1

Як пише RegioNews, про це повідомили Військово морські сили ЗСУ.

"Це досить суттєва втрата, враховуючи наявність всього трьох таких катерів проєкту 1241.1 у складі чорноморського флоту рф і озброєння, серед якого протикорабельні ракети типу "Москіт" з дальністю до 130 км.", - йдеться у повідомленні.

Пошуково-рятувальні роботи наразі тривають, але з урахуванням штатної кількості моряків у 40 осіб, зменшення корабельного складу РФ суттєво впливає на їхні можливості.

Зазначається, що це не перша втрата для вказаної бригади, оскільки раніше Україні вдалося пошкодити малий ракетний корабель проєкту 1239 "Самум".

Нагадаємо, в ніч на 1 лютого бійці спецпідрозділу "Group 13” знищили ракетний катер "Івановець” чорноморського флоту рф. Вартість втраченого росіянами корабля становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів.