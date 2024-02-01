ГУР вночі знищили в Криму ракетний катер росіян "Івановець” вартістю 70 млн доларів: відео

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В ніч на 1 лютого бійці спецпідрозділу “Group 13” знищили ракетний катер “Івановець” чорноморського флоту рф

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

Російське судно ворога патрулювало Чорне море поблизу озера Донузлав біля окупованого Криму. Внаслідок низки прямих влучань у корпус корабель зазнав пошкоджень, несумісних з подальшим рухом ― "Івановець” дав крен на корму і затонув.

Вартість втраченого росіянами корабля становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів.

В ГУР зазначили, що пошуково-рятувальна операція окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала.

Нагадаємо, раніше українська військова розвідка заявила, що кібератака її фахівців "поклала" сервер спеціального зв’язку міністерства оборони росії.