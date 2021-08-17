В оккупированном Крыму российские силовики во время обысков задержали пятерых татар

Фото: crimean-solidarity.org

В оккупированном Крыму российские силовики провели обыски в пяти домах татарских активистов и задержали 5 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Крымскую солидарность".

Во временно оккупированном Крыму в 5 домах крымских татар прошли обыски в Симферопольском, Бахчисарайском и Балаклавском и Нахимовском районах Севастополя.

По итогам обысков российские силовики задержали пятерых татар:

в Нахимовском районе города Севастополя сотрудники ФСБ забрали активистов Рустема Мурасова и Рустема Таирова,

в Балаклавском районе Севастополя - Джеббара Бекирова,

в Бахчисарайском районе - активиста Заура Абдуллаева,

в Симферопольском районе Крыма - Раифа Февзиева.

Напомним, 17 февраля к крымским татарам пришли с обысками: есть задержанные.

Украина открыла два уголовных дела из-за ночных рейдов ФСБ в Крыму.