В оккупированном Крыму российские силовики во время обысков задержали пятерых татар
В оккупированном Крыму российские силовики провели обыски в пяти домах татарских активистов и задержали 5 человек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Крымскую солидарность".
Во временно оккупированном Крыму в 5 домах крымских татар прошли обыски в Симферопольском, Бахчисарайском и Балаклавском и Нахимовском районах Севастополя.
По итогам обысков российские силовики задержали пятерых татар:
- в Нахимовском районе города Севастополя сотрудники ФСБ забрали активистов Рустема Мурасова и Рустема Таирова,
- в Балаклавском районе Севастополя - Джеббара Бекирова,
- в Бахчисарайском районе - активиста Заура Абдуллаева,
- в Симферопольском районе Крыма - Раифа Февзиева.
Напомним, 17 февраля к крымским татарам пришли с обысками: есть задержанные.
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