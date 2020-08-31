В окупованому Криму пройшли масові обшуки у домівках кримських татар

Під час обшуків затримано чотирьох кримських татар

Під час обшуків затримано чотирьох кримських татар

Фото: Facebook

В окупованому Росією Криму зранку, 31 серпня, російські силовики проводять обшуки в будинках кримських татар у Нижньогірському й Радянському районах, а також у Судаку. Під час обшуків затримано чотирьох кримських татар, їх відвезли в будівлю управління ФСБ в Сімферополі.

Як передає RegioNews, про це повідомила "Кримська солідарність" у Facebook.

В с. Розливи Нижньогірського району вранці 31 серпня провели обшук у будинку журналіста "Кримської солідарності", кореспондента "Грани.ру" Айдера Кадирова (14.06.1986). У домі на момент обшуку перебувала також його дружина і четверо дітей.

Крім того, в селищі Радянський Радянського району силовики прийшли в будинок Енвера Топчі (1991 рік народження).

В с. Сонячна Долина Судакського району прийшли з обшуком у дім Айдера Аблякімова (30.08.1990 р.н., активіст). Повідомляється, що він батько малолітньої дитини і працює співробітником МНС.

У самому м. Судак прийшли з обшуком у домівку активіста Умерова Рідвана Казімовіча (1991 р.н.). До будинку під'їхали три машини, включаючи автозак зі співробітниками "ОМОНу".

Усіх чотирьох кримських татар затримали і везуть в будівлю управління ФСБ в Сімферополі.

Відомо, що захист здійснюватимуть:

Айдер Кадиров - адвокат Ладін Олексій;

Енвер Топчі - адвокат Авамілева Еміне;

Айдер Аблякімов - адвокат Шабанова Сафіє;

Рідван Умеров - адвокат Марлен Халіков.

Російські силовики публічно не коментують ситуацію.

Раніше повідомлялось, що 7 липня у ході масових обшуків, які проходять в окупованому Криму затримано шестеро осіб.

Нагадаємо, що Денісова закликала владу надати соціальний захист дітям кримських політв’язнів.