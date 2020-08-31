В окупованому Криму пройшли масові обшуки у домівках кримських татар
В окупованому Росією Криму зранку, 31 серпня, російські силовики проводять обшуки в будинках кримських татар у Нижньогірському й Радянському районах, а також у Судаку. Під час обшуків затримано чотирьох кримських татар, їх відвезли в будівлю управління ФСБ в Сімферополі.
Як передає RegioNews, про це повідомила "Кримська солідарність" у Facebook.
В с. Розливи Нижньогірського району вранці 31 серпня провели обшук у будинку журналіста "Кримської солідарності", кореспондента "Грани.ру" Айдера Кадирова (14.06.1986). У домі на момент обшуку перебувала також його дружина і четверо дітей.
Крім того, в селищі Радянський Радянського району силовики прийшли в будинок Енвера Топчі (1991 рік народження).
В с. Сонячна Долина Судакського району прийшли з обшуком у дім Айдера Аблякімова (30.08.1990 р.н., активіст). Повідомляється, що він батько малолітньої дитини і працює співробітником МНС.
У самому м. Судак прийшли з обшуком у домівку активіста Умерова Рідвана Казімовіча (1991 р.н.). До будинку під'їхали три машини, включаючи автозак зі співробітниками "ОМОНу".
Усіх чотирьох кримських татар затримали і везуть в будівлю управління ФСБ в Сімферополі.
Відомо, що захист здійснюватимуть:
- Айдер Кадиров - адвокат Ладін Олексій;
- Енвер Топчі - адвокат Авамілева Еміне;
- Айдер Аблякімов - адвокат Шабанова Сафіє;
- Рідван Умеров - адвокат Марлен Халіков.
Російські силовики публічно не коментують ситуацію.
Раніше повідомлялось, що 7 липня у ході масових обшуків, які проходять в окупованому Криму затримано шестеро осіб.
Нагадаємо, що Денісова закликала владу надати соціальний захист дітям кримських політв’язнів.