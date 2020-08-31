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31 августа 2020, 10:22 11

В оккупированном Крыму прошли массовые обыски в домах крымских татар

31 августа 2020, 10:22 11
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Во время обысков были задержаны четверо крымских татар
Во время обысков были задержаны четверо крымских татар
Фото: Facebook
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В оккупированном Россией Крыму утром, 31 августа, российские силовики проводят обыски в домах крымских татар в Нижнегорском и Советском районах, а также в Судаке. Во время обысков задержаны четверо крымских татар, их отвезли в здание управления ФСБ в Симферополе.

Как передает RegioNews, об этом сообщила "Крымская солидарность" в Facebook.

В с. Разливы Нижнегорского района утром 31 августа провели обыск в доме журналиста "Крымской солидарности", корреспондента "Грани.ру" Айдера Кадырова (14.06.1986). В доме на момент обыска находилась также его жена и четверо детей.

Кроме того, в поселке Советский Советского района силовики пришли в дом Энвера Топчи (1991 год рождения).

В с. Солнечная Долина Судакского района пришли с обыском в дом Айдера Аблякимова (30.08.1990 г.н., активист). Сообщается, что он отец малолетнего ребенка и работает сотрудником МЧС.

В самом г. Судак пришли с обыском в дом активиста Умерова Ридвана Казимовича (1991 г.н.). К дому подъехали три машины, включая автозак с сотрудниками "Омона".

Всех четырех крымских татар задержали и везут в здание управления ФСБ в Симферополе.

Известно, что защиту будут осуществлять:

  • Айдер Кадыров - адвокат Ладин Алексей;
  • Энвер Топчи - адвокат Авамилева Эмине;
  • Айдер Аблякимов - адвокат Шабанова Сафие;
  • Ридван Умеров - адвокат Марлен Халиков.

Российские силовики публично не комментируют ситуацию.

Ранее сообщалось, что 7 июля в ходе массовых обысков, которые проходят в оккупированном Крыму задержаны шесть человек.

Напомним, что Денисова призвала власти предоставить социальную защиту детям крымских политзаключенных.

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