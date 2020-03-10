У Криму порушили вісім нових кримінальних справ за відмову служити в російській армії

За місяць у Криму відкрили 8 нових кримінальних справ за ухилення від призову в армію РФ, які знаходяться на розгляді в судах

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За місяць у Криму відкрили 8 нових кримінальних справ за ухилення від призову в армію РФ, які знаходяться на розгляді в судах

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Кримську правозахисну групу. Повідомляється, що шість справ в "Ленінському районному суді Севастополя", і по одному в "Совєтському районному суді" і "Феодосійському міському суді". По трьом з них в "Ленінському районному суді Севастополя" були винесені вироки. "Всього на кінець лютого КПГ зафіксувала 91 кримінальну справу за ухилення від служби у ЗС РФ, які передані на розгляд в "суди" Криму. По 85-ти з них вже винесено вирок, ще 6 знаходяться на стадії розгляду", - йдеться в повідомленні Правозахисники нагадують, що проведення призову жителів окупованих територій до лав армії окупуючої держави, а також безперервна на території Криму пропаганда служби у ЗС РФ порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської Конвенції).

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