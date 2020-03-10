В Крыму возбудили восемь новых уголовных дел за отказ служить в российской армии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.
Сообщается, что шесть дел в "Ленинском районном суде Севастополя", и по одному в "Советском районном суде" и "Феодосийском городском суде". По трем из них в "Ленинском районном суде Севастополя" были вынесены приговоры.
"Всего на конец февраля КПГ зафиксировала 91 уголовное дело за уклонение от службы в ВС РФ, которые переданы на рассмотрение в "суды" Крыма. По 85-ти из них уже вынесен приговор, еще 6 находятся на стадии рассмотрения", - говорится в сообщении
Правозащитники напоминают, что проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды армии оккупирующей державы, а также непрекращающаяся на территории Крыма пропаганда службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции).
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