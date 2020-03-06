ФСБ затримала українця в окупованому Криму

Російські прикордонники в Криму заявляють про затримання громадян України і Росії, які перебувають у російському федеральному розшуку

Російські прикордонники в Криму заявляють про затримання громадян України і Росії, які перебувають у російському федеральному розшуку

Обидва затриманих прямували в Крим з материкової України, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Прикордонне управління ФСБ Росії по Криму, передає RegioNews.

Як наголошується, в ході здійснення прикордонного контролю затримано громадянина України 1983 року народження, який прямував із Києва до Феодосії. Під час перевірки документів прикордонникам стало відомо, що його особистістю зацікавлені російські органи внутрішніх справ Керчі. Згідно з інформацією, раніше 36-річний громадянин України здійснив крадіжку в одному з місцевих магазинів і до моменту чергового відвідування Криму був оголошений у розшук. За фактом розкрадання російські слідчі порушили кримінальну справу за статтею 158 КК Росії – крадіжка.

Другий затриманий, пишуть ЗМІ з посиланням на силовиків, громадянин Росії 1993 року народження, прямував із Чернігова до Керчі.

"Прикордонники встановили, що відносно нього кримськими правоохоронними органами порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 2 статті 228 КК Росії – незаконні придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів, вчинені у великих розмірах", – цитують ЗМІ повідомлення відомства.

Після додаткової перевірки і складання необхідних документів обидва громадянина передані співробітникам МВС для здійснення подальших процесуальних дій, пишуть ЗМІ з посиланням на прикордонного управління ФСБ Росії в Криму.

Наразі немає коментарів затриманих і їхніх адвокатів.