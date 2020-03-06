ФСБ задержала украинца в оккупированном Крыму
Оба задержанных направлялись в Крым с материковой Украины, сообщают российские СМИ со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по Крыму, передает RegioNews.
Как отмечается, в ходе осуществления пограничного контроля задержан гражданин Украины 1983 года рождения, который следовал из Киева в Феодосию. Во время проверки документов пограничникам стало известно, что его личностью заинтересованы российские органы внутренних дел Керчи. Согласно информации, ранее 36-летний гражданин Украины совершил кражу в одном из местных магазинов и к моменту очередного посещения Крыма был объявлен в розыск. По факту хищения российские следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК России – кража.
Второй задержанный, пишут СМИ со ссылкой на силовиков, гражданин России 1993 года рождения, направлялся из Чернигова в Керчь.
"Пограничники установили, что в отношении него крымскими правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК России – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере", – цитируют СМИ сообщение ведомства.
После дополнительной проверки и составления необходимых документов оба гражданина переданы сотрудникам МВД для осуществления дальнейших процессуальных действий, пишут СМИ со ссылкой на погрануправление ФСБ России в Крыму.
На данный момент нет комментариев задержанных и их адвокатов.
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