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05 березня 2020, 15:03 9

Коронавірус: в Криму 58 осіб перебувають на карантині

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05 березня 2020, 15:03 9
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У Криму 58 осіб перебувають на карантині через підозри на захворювання коронавирусною інфекцією
Фото: Крым.Реалии
У Криму 58 осіб перебувають на карантині через підозри на захворювання коронавирусною інфекцією

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Крым.Реалии.

Всі пацієнти перебувають під домашнім наглядом медиків.

"Раніше з неблагополучних по коронавірусу територій прибуло 150 осіб, які були ізольовані і перебували під домашнім медичним наглядом. З них 92 людини вже зняті зі спостереження, 58 осіб залишаються під наглядом", – повідомила в ефірі радіо "Спутник в Крыму" головний спеціаліст-експерт відділу епідеміологічного нагляду Росспоживнагляду по Криму і Севастополю Вікторія Гудзь.

Представник Росспоживнагляду додала, що на даний момент хворих коронавірусною інфекцією на території Криму і в Севастополі не зареєстровано.

Раніше в Росспоживнагляді повідомили, що всього під медичним наглядом на нову коронавірусну інфекцію в Криму і Севастополі знаходяться 50 людей.


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