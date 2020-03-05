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05 марта 2020, 15:03 9

Коронавирус: в Крыму 58 человек находятся на карантине

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05 марта 2020, 15:03 9
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В Крыму 58 человек находятся на карантине из-за подозрения на заболевание коронавирусной инфекцией
Фото: Крым.Реалии
В Крыму 58 человек находятся на карантине из-за подозрения на заболевание коронавирусной инфекцией

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Крым.Реалии.

Все пациенты находятся под домашним наблюдением медиков.

"Ранее из неблагополучных по коронавирусу территорий прибыло 150 человек, которые были изолированы и находились под домашним медицинским наблюдением. Из них 92 человека уже сняты с наблюдения, 58 человек остаются под наблюдением", –сообщила в эфире радио "Спутник в Крыму" главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь.

Представитель Роспотребнадзора добавила, что на данный момент заболевших коронавирусной инфекцией на территории Крыма и в Севастополе не зарегистрировано.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что всего под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию в Крыму и Севастополе находятся 50 человек.


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