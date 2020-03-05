В Крыму вынесли приговоры "Свидетелям Иеговы": одного посалили в колонию, второй заплатит штраф
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Настоящее время.
Джанкойский районный суд приговорил местного жителя Сергея Филатова к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Филатов обвинялся в организации деятельности на территории аннексированного Крыма региональной группы "Сиваш", относящейся к религиозной организации "Свидетели Иеговы". Она уже несколько лет запрещена в России.
Фото: Крым. Реалии Сергей Филатов
Уголовное дело в отношении Филатова было возбуждено в середине ноября 2018 года. Тогда на севере Крыма прошли обыски в более чем десяти домах предполагаемых "Свидетелей Иеговы".
"Судить человека за веру — в данном случае любое наказание будет чрезмерным. Я получил решение суда на руки, ознакомлюсь с ним и однозначно буду готовиться к обжалованию приговора", — сказал адвокат Олег Захарчук, представлявший интересы Филатова.
Второй обвинительный приговор вынес городской суд Ялты. Артем Герасимов, согласно тексту решения, был приговорен к штрафу в размере 400 тысяч рублей, хотя обвинение также просило приговорить его к 6,5 годам тюрьмы.
Уголовное дело против Герасимова было возбуждено в марте прошлого года. Тогда же в его доме прошел обыск, была изъята "запрещенная литература, телефоны, компьютерная техника и деньги, в том числе, в иностранной валюте", сообщал центр общественных связей ФСБ России.
Фото: Крым. Реалии Артем Герасимов
Адвокат Алена Бородина, которая представляла интересы Герасимова, сообщила, что среди доказательств вины Герасимова была аудиозапись, на которой ее подзащитный говорит о Библии.
"Это дело, по большому счету, не отличается от других дел "Свидетелей Иеговы": всех обвиняют в проведении каких-то обрядов: богослужения или проповеди. Герасимова обвинили за то, что он беседовал о Библии", – сказала Бородина.
По ее словам, ее подзащитный пока не определился, подавать ли апелляционную жалобу на приговор.
В апреле 2017 года Верховный суд России признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил их деятельность на территории РФ. После этого тысячи последователей этого течения предприняли попытки уехать из страны и получить убежище за границей.
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