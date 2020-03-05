В Симферополе сел "заминированный" самолет из России

Авиакомпания "Россия" получила сообщение о минировании авиарейса "Петербург-Симферополь", который вылетел из северной столицы 5 марта в 8:30

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Авиакомпания "Россия" получила сообщение о минировании авиарейса "Петербург-Симферополь", который вылетел из северной столицы 5 марта в 8:30

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на российские СМИ.

"В адрес аэропорта Пулково было направлено анонимное письмо об угрозе безопасности полета рейса Санкт-Петербург - Симферополь", - цитирует агентство собеседника.

После получения сообщения планировалось совершить экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону, однако авиакомпания приняла решение о посадке в аэропорту назначения и проведении проверочных мероприятий.

На борту самолета находятся 124 человека. Сейчас воздушное судно уже приземлилось в Крыму. После осмотра угроза не подтвердилась.