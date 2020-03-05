13:14  05 марта
Минздрав планирует запретить массовые мероприятия из-за коронавируса
13:47  05 марта
В СНБО рассказали, сколько украинцев освободят из плена террористов
12:38  05 марта
Евросоюз снял санкции с двух соратников Януковича
UA | RU
UA | RU
05 марта 2020, 12:06 3

В Симферополе сел "заминированный" самолет из России

Читайте також
українською мовою
05 марта 2020, 12:06 3
Читайте також українською мовою
Авиакомпания "Россия" получила сообщение о минировании авиарейса "Петербург-Симферополь", который вылетел из северной столицы 5 марта в 8:30
Фото: pexils
Авиакомпания "Россия" получила сообщение о минировании авиарейса "Петербург-Симферополь", который вылетел из северной столицы 5 марта в 8:30

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на российские СМИ.

"В адрес аэропорта Пулково было направлено анонимное письмо об угрозе безопасности полета рейса Санкт-Петербург - Симферополь", - цитирует агентство собеседника.

После получения сообщения планировалось совершить экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону, однако авиакомпания приняла решение о посадке в аэропорту назначения и проведении проверочных мероприятий.

На борту самолета находятся 124 человека. Сейчас воздушное судно уже приземлилось в Крыму. После осмотра угроза не подтвердилась.


минирование Крим самолет
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Андрей Романенко
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Все блоги »
Сделать невозможное. Какие задачи Шмыгаль решит для Зеленского
04 марта 2020, 21:37
Кто есть кто в новом правительстве Дениса Шмыгаля
04 марта 2020, 21:05
Все публикации »
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
Все видео »
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »