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04 березня 2020, 16:42 8

Стало відомо, в яких регіонах Криму дефіцит питної води

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04 березня 2020, 16:42 8
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Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов розповів, які кримські регіони найбільше відчувають недостачу питної води
Фото: unsplash
Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов розповів, які кримські регіони найбільше відчувають недостачу питної води

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

За його інформацією, на сьогоднішній день найменш забезпечені якісною водою міста Саки, Євпаторія, Красноперекопськ, а також Красноперекопський та Первомайський райони.

Крім того, він повідомив, що в рамках національних проектів передбачено виділення 3 млрд 580 млн рублів на заходи, які мають забезпечити населення якісною водою.

"Так, наприклад, вже йде проектування станцій водоочищення в містах Красноперекопськ і Євпаторія потужностями 15 тис кубометрів на добу і 45 тис кубометрів на добу відповідно. Закінчення робіт заплановано на 2022 рік", – написав Аксьонов.


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