Стало відомо, в яких регіонах Криму дефіцит питної води
Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов розповів, які кримські регіони найбільше відчувають недостачу питної води
Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов розповів, які кримські регіони найбільше відчувають недостачу питної води
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.
За його інформацією, на сьогоднішній день найменш забезпечені якісною водою міста Саки, Євпаторія, Красноперекопськ, а також Красноперекопський та Первомайський райони.
Крім того, він повідомив, що в рамках національних проектів передбачено виділення 3 млрд 580 млн рублів на заходи, які мають забезпечити населення якісною водою.
"Так, наприклад, вже йде проектування станцій водоочищення в містах Красноперекопськ і Євпаторія потужностями 15 тис кубометрів на добу і 45 тис кубометрів на добу відповідно. Закінчення робіт заплановано на 2022 рік", – написав Аксьонов.
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