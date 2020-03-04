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04 марта 2020, 16:42 8

Стало известно, в каких регионах Крыму дефицит питьевой воды

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04 марта 2020, 16:42 8
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Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, какие крымские регионы больше всего испытывают недостаток питьевой воды
Фото: unsplash
Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, какие крымские регионы больше всего испытывают недостаток питьевой воды

Об этом он написал на свей странице у Facebook, передает RegioNews.

По его информации, на сегодняшний день наименее обеспеченны качественной водой города Саки, Евпатория, Красноперекопск, а также Красноперекопский и Первомайский районы.

Кроме того, он сообщил, что в рамках национальных проектов предусмотрено выделение 3 млрд 580 млн рублей на мероприятия, которые должны обеспечить население качественной водой.

"Так, например, уже идет проектирование станций водоочистки в городах Красноперекопск и Евпатория мощностями 15 тыс кубометров в сутки и 45 тыс кубометров в сутки соответственно. Окончание работ запланировано на 2022 год", – написал Аксенов.


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