Стало известно, в каких регионах Крыму дефицит питьевой воды
Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, какие крымские регионы больше всего испытывают недостаток питьевой воды
Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, какие крымские регионы больше всего испытывают недостаток питьевой воды
Об этом он написал на свей странице у Facebook, передает RegioNews.
По его информации, на сегодняшний день наименее обеспеченны качественной водой города Саки, Евпатория, Красноперекопск, а также Красноперекопский и Первомайский районы.
Кроме того, он сообщил, что в рамках национальных проектов предусмотрено выделение 3 млрд 580 млн рублей на мероприятия, которые должны обеспечить население качественной водой.
"Так, например, уже идет проектирование станций водоочистки в городах Красноперекопск и Евпатория мощностями 15 тыс кубометров в сутки и 45 тыс кубометров в сутки соответственно. Окончание работ запланировано на 2022 год", – написал Аксенов.
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