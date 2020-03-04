13:19  04 березня
У Чернівцях госпіталізували ще трьох людей з підозрою на коронавірус
10:44  04 березня
Дубілет і Милованов пройдуть додаткові співбесіди - нардеп
12:51  04 березня
Коронавірус в Україні: ВООЗ прогнозує зростання числа заражених
UA | RU
UA | RU
04 березня 2020, 12:12 4

Захист оскаржив арешт підлітків, звинувачених у підготовці терактів у Криму

Читайте также
на русском языке
04 березня 2020, 12:12 4
Читайте также на русском языке
Підконтрольний Росії Верховний суд Криму планує у четвер, 5 березня, розглянути апеляції адвокатів на взяття під варту двох неповнолітніх фігурантів справи про підготовку терактів на сході півострова
Фото: Кримінформ
Підконтрольний Росії Верховний суд Криму планує у четвер, 5 березня, розглянути апеляції адвокатів на взяття під варту двох неповнолітніх фігурантів справи про підготовку терактів на сході півострова

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Інтерфакс.

ФСБ Росії заявила 18 лютого "про припинення підготовки терористичних актів" двома жителями Керчі, 2003 і 2004 років народження.

Центр громадських зв'язків ФСБ у своєму прес-релізі назвав юнаків "прихильниками екстремістської ідеології, послідовниками 18-річного Владислава Рослякова", який убив 20 людей у Керченському політехнічному коледжі восени 2018 року і покінчив з собою.

ФСБ стверджує, що співробітники спецслужби вилучили вдома у тінейджерів саморобні вибухові пристрої з вражаючими елементами, їх "пробники" випробовувалися на кішках. Крім того, за даними слідства, молоді люди були адміністраторами "груп смерті" в соцмережах.

Один тінейджер - учень школи N15 в Керчі, другий - учень Керченського морського технічного коледжу.

Дитячий омбудсмен Криму завила, що підозрюваних у підготовці терактів характеризували з позитивної сторони.

Міносвіти Криму почало перевірку.

Київський районний суд Сімферополя 20 лютого в закритому режимі постановив заарештувати фігурантів справи на один місяць-30 діб (до 18 квітня 2020 року).


суд подростки теракт Керчь Крим
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Віктор Таран
Всі блоги »
Великий комбінатор. Навіщо Зеленський поступився округом в Харкові "адміністратору" Порошенка
03 березня 2020, 19:20
Перезавантаження Кабміну. Який прем'єр зробить місцеві вибори для Зеленського
03 березня 2020, 18:50
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »