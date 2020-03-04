Захист оскаржив арешт підлітків, звинувачених у підготовці терактів у Криму

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму планує у четвер, 5 березня, розглянути апеляції адвокатів на взяття під варту двох неповнолітніх фігурантів справи про підготовку терактів на сході півострова

Фото: Кримінформ

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму планує у четвер, 5 березня, розглянути апеляції адвокатів на взяття під варту двох неповнолітніх фігурантів справи про підготовку терактів на сході півострова

.