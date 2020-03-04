Захист оскаржив арешт підлітків, звинувачених у підготовці терактів у Криму
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Інтерфакс.
ФСБ Росії заявила 18 лютого "про припинення підготовки терористичних актів" двома жителями Керчі, 2003 і 2004 років народження.
Центр громадських зв'язків ФСБ у своєму прес-релізі назвав юнаків "прихильниками екстремістської ідеології, послідовниками 18-річного Владислава Рослякова", який убив 20 людей у Керченському політехнічному коледжі восени 2018 року і покінчив з собою.
ФСБ стверджує, що співробітники спецслужби вилучили вдома у тінейджерів саморобні вибухові пристрої з вражаючими елементами, їх "пробники" випробовувалися на кішках. Крім того, за даними слідства, молоді люди були адміністраторами "груп смерті" в соцмережах.
Один тінейджер - учень школи N15 в Керчі, другий - учень Керченського морського технічного коледжу.
Дитячий омбудсмен Криму завила, що підозрюваних у підготовці терактів характеризували з позитивної сторони.
Міносвіти Криму почало перевірку.
Київський районний суд Сімферополя 20 лютого в закритому режимі постановив заарештувати фігурантів справи на один місяць-30 діб (до 18 квітня 2020 року).
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