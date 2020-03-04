Защита обжаловала арест подростков, обвиняемых в подготовке терактов в Крыму
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Интерфакс.
ФСБ России заявила 18 февраля "о пресечении подготовки террористических актов" двумя жителями Керчи, 2003 и 2004 годов рождения.
Центр общественных связей ФСБ в своем пресс-релизе назвал юношей "сторонниками экстремистской идеологии, последователями 18-летнего Владислава Рослякова", который убил 20 человек в Керченском политехническом колледже осенью 2018 года и покончил с собой.
ФСБ утверждает, что сотрудники спецслужбы изъяли дома у тинейджеров самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, их "пробники" испытывались на кошках. Кроме того, по данным следствия, молодые люди были администраторами "групп смерти" в соцсетях.
Один тинейджер - ученик школы N15 в Керчи, второй - учащийся Керченского морского технического колледжа.
Детский омбудсмен Крыма заявила, что подозреваемых в подготовке терактов характеризовали с положительной стороны.
Минобразования Крыма начало проверку.
Киевский районный суд Симферополя 20 февраля на прошедших в закрытом режиме заседаниях постановил арестовать фигурантов дела на один месяц 30 суток (до 18 апреля 2020 года).
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