Защита обжаловала арест подростков, обвиняемых в подготовке терактов в Крыму

Подконтрольный России Верховный суд Крыма планирует в четверг, 5 марта, рассмотреть апелляции адвокатов на заключение под стражу двух несовершеннолетних фигурантов дела о подготовке терактов на востоке полуострова

Фото: Крыминформ

Подконтрольный России Верховный суд Крыма планирует в четверг, 5 марта, рассмотреть апелляции адвокатов на заключение под стражу двух несовершеннолетних фигурантов дела о подготовке терактов на востоке полуострова

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