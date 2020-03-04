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04 марта 2020, 12:12 4

Защита обжаловала арест подростков, обвиняемых в подготовке терактов в Крыму

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04 марта 2020, 12:12 4
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Подконтрольный России Верховный суд Крыма планирует в четверг, 5 марта, рассмотреть апелляции адвокатов на заключение под стражу двух несовершеннолетних фигурантов дела о подготовке терактов на востоке полуострова
Фото: Крыминформ
Подконтрольный России Верховный суд Крыма планирует в четверг, 5 марта, рассмотреть апелляции адвокатов на заключение под стражу двух несовершеннолетних фигурантов дела о подготовке терактов на востоке полуострова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Интерфакс.

ФСБ России заявила 18 февраля "о пресечении подготовки террористических актов" двумя жителями Керчи, 2003 и 2004 годов рождения.

Центр общественных связей ФСБ в своем пресс-релизе назвал юношей "сторонниками экстремистской идеологии, последователями 18-летнего Владислава Рослякова", который убил 20 человек в Керченском политехническом колледже осенью 2018 года и покончил с собой.

ФСБ утверждает, что сотрудники спецслужбы изъяли дома у тинейджеров самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, их "пробники" испытывались на кошках. Кроме того, по данным следствия, молодые люди были администраторами "групп смерти" в соцсетях.

Один тинейджер - ученик школы N15 в Керчи, второй - учащийся Керченского морского технического колледжа.

Детский омбудсмен Крыма заявила, что подозреваемых в подготовке терактов характеризовали с положительной стороны.

Минобразования Крыма начало проверку.

Киевский районный суд Симферополя 20 февраля на прошедших в закрытом режиме заседаниях постановил арестовать фигурантов дела на один месяц 30 суток (до 18 апреля 2020 года).


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