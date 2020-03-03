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03 березня 2020, 16:20 2

Суд у Києві відмовив в апеляції на зняття санкцій з Аксьонова

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03 березня 2020, 16:20 2
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Верховний суд України 3 березня відмовив підконтрольному Кремлю голові Криму Сергію Аксьонову в апеляційній скарзі на скасування з нього санкцій
Фото: Крим.Реалії
Верховний суд України 3 березня відмовив підконтрольному Кремлю голові Криму Сергію Аксьонову в апеляційній скарзі на скасування з нього санкцій

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Крим.Реалії.

"Так, засідання відбулося. Розглянули апеляційну скаргу. Відмовили в її задоволенні: рішення суду першої інстанції залишити без зміни. Повного тексту рішення на даний момент немає", – повідомив адвокат Аксьонова Антон Журавель.

За його словами, сторона захисту визначиться з подальшою стратегією після того, як отримає повний текст рішення.

Згідно з офіційним сайтом Верховного суду України, розглядалася апеляція на рішення Касаційного адмінсуду у складі Верховного суду від 10 червня 2019 року.

Аксьонов вимагає скасувати введені проти нього персональні санкції. Відповідачами у позові заявлені колишній президент України Петро Порошенко, Рада національної безпеки і оборони України, а також українські Кабмін, Нацбанк, СБУ.

Прокуратура Автономної Республіки Крим продовжує розглядати справу відносно Сергія Аксьонова і нинішнього російського спікера парламенту Криму Володимира Константинова. Їх звинувачують за статтями 109 і 110 Кримінального кодексу України – "заклики до насильницького повалення конституційного ладу" і "посягання на територіальну цілісність України".

Як випливає з документів, опублікованих на сайті президента України, в санкційні списків увійшли Сергій Аксьонов, Володимир Константинов, колишній заступник голови кримського парламенту Ремзі Ільясов, колишній віце-прем'єр Криму Руслан Бальбек, колишні російські керівники Севастополя Сергій Меняйло та Дмитро Овсянніков.


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