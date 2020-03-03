Суд у Києві відмовив в апеляції на зняття санкцій з Аксьонова
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Крим.Реалії.
"Так, засідання відбулося. Розглянули апеляційну скаргу. Відмовили в її задоволенні: рішення суду першої інстанції залишити без зміни. Повного тексту рішення на даний момент немає", – повідомив адвокат Аксьонова Антон Журавель.
За його словами, сторона захисту визначиться з подальшою стратегією після того, як отримає повний текст рішення.
Згідно з офіційним сайтом Верховного суду України, розглядалася апеляція на рішення Касаційного адмінсуду у складі Верховного суду від 10 червня 2019 року.
Аксьонов вимагає скасувати введені проти нього персональні санкції. Відповідачами у позові заявлені колишній президент України Петро Порошенко, Рада національної безпеки і оборони України, а також українські Кабмін, Нацбанк, СБУ.
Прокуратура Автономної Республіки Крим продовжує розглядати справу відносно Сергія Аксьонова і нинішнього російського спікера парламенту Криму Володимира Константинова. Їх звинувачують за статтями 109 і 110 Кримінального кодексу України – "заклики до насильницького повалення конституційного ладу" і "посягання на територіальну цілісність України".
Як випливає з документів, опублікованих на сайті президента України, в санкційні списків увійшли Сергій Аксьонов, Володимир Константинов, колишній заступник голови кримського парламенту Ремзі Ільясов, колишній віце-прем'єр Криму Руслан Бальбек, колишні російські керівники Севастополя Сергій Меняйло та Дмитро Овсянніков.
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