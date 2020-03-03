Суд в Киеве отказал в апелляции на снятие с Аксенова санкций

Верховный суд Украины 3 марта отказал подконтрольному Кремлю главе Крыма Сергею Аксенову в апелляционной жалобе на отмену с него санкций

Фото: Крым.Реалии

Верховный суд Украины 3 марта отказал подконтрольному Кремлю главе Крыма Сергею Аксенову в апелляционной жалобе на отмену с него санкций

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Крым.Реалии.

"Да, заседание было, состоялось. Рассмотрели апелляционную жалобу. Отказали в ее удовлетворении: решения суда первой инстанции оставить без изменения. Полного текста решения на данный момент нет", – сообщил адвокат Аксенова Антон Журавель.

По его словам, сторона защиты определится с дальнейшей стратегией после того, как получит полный текст решения.

Согласно официальному сайту Верховного суда Украины, рассматривалась апелляция на решение Кассационного админсуда в составе Верховного суда от 10 июня 2019 года.

Аксенов требует отменить введенные против него персональные санкции. Ответчиками в иске заявлены бывший президент Украины Петр Порошенко, Совет национальной безопасности и обороны Украины, а также украинские Кабмин, Нацбанк, СБУ.

Прокуратура Автономной Республики Крым продолжает рассматривать дело в отношении Сергея Аксенова и нынешнего российского спикера парламента Крыма Владимира Константинова. Их обвиняют по статьям 109 и 110 Уголовного кодекса Украины – "призывы к насильственному свержению конституционного строя" и "посягательство на территориальную целостность Украины".

Как следует из документов, опубликованных на сайте президента Украины, в санкционные списки вошли Сергей Аксенов, Владимир Константинов, бывший заместитель главы крымского парламента Ремзи Ильясов, бывший вице-премьер Крыма Руслан Бальбек, бывшие российские главы Севастополя Сергей Меняйло и Дмитрий Овсянников.