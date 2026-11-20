Фото: прокуратура Кировоградской области

В Кропивницком правоохранители задержали двух мужчин в возрасте 19 и 25 лет, подозреваемых в незаконном приобретении и хранении психотропных веществ с целью сбыта. Во время обысков у них изъяли 67 свертков с белым кристаллическим веществом

Об этом сообщили в прокуратуре Кировоградской области, передает RegioNews .

По данным следствия, в ноябре полицейские задержали двух уроженцев Малой Виски. Во время личных обысков у 19-летнего мужчины изъяли 20 свертков, а у его 25-летнего сообщника еще 47. В каждом пакете содержалось белое кристаллическое вещество.

Правоохранители направили на экспертизу по пять пакетов, изъятых у каждого задержанного. Исследование подтвердило, что вещество содержит PVP — особо опасное психотропное вещество, обращение которого запрещено.

По версии следствия мужчины приобрели психотропы и хранили их для дальнейшей продажи.

Как отмечается в определении суда, во время следственных действий 25-летний подозреваемый сообщил, что в его мобильном телефоне есть фотографии и координаты мест, где оставляли свертки.

При процессуальном руководстве Кропивницкой окружной прокуратуры обоим мужчинам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное приобретение и хранение особо опасного психотропного вещества с целью сбыта.

Следователь судья Фортечного районного суда Кропивницкого избрал обоим подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. В то же время, для каждого определили альтернативу — залог в размере 133 120 гривен.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве 38-летнему мужчине сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении наркотиков и психотропных веществ в особо крупных размерах с целью сбыта. Во время обысков у него изъяли около 2,5 кг веществ, похожих на наркотики.