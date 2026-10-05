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05 жовтня 2026, 17:33

Представлявся працівником мобільного оператора: на Кіровоградщині судитимуть чоловіка за шахрайство

05 жовтня 2026, 17:33
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Фото: Кіровоградська обласна прокуратура
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Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 29-річного жителя Кропивницького. Його обвинувачують у шахрайстві та несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем

Про це повідомила Кіровоградська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік заволодівав мобільними номерами, прив’язаними до банківських рахунків інших людей, після чого отримував доступ до їхнього онлайн-банкінгу та переказував кошти на підконтрольні картки.

За даними слідства, злочини відбувалися упродовж лютого–квітня 2026 року. Чоловік отримував доступ до номерів потерпілих, пов’язаних із їхніми банківськими рахунками, а потім використовував їх для входу до банківських застосунків та інших облікових записів.

В одному з випадків, як встановило слідство, обвинувачений представився працівником мобільного оператора та виманив у 46-річної жительки Черкащини код доступу до особистого кабінету. Після цього він заблокував її SIM-картку, відновив номер на власному пристрої та отримав доступ до її коштів.

У результаті потерпіла втратила 22 500 гривень.

В іншому випадку чоловік придбав номер телефону, яким тривалий час не користувався 34-річний житель Вінниці. За даними слідства, через цей номер він отримав доступ до облікового запису потерпілого в застосунку "Дія", відкрив банківську картку та надалі розпоряджався коштами чоловіка на власний розсуд.

Сума завданих потерпілому збитків становить 59 550 гривень.

Ще одним потерпілим став 59-річний житель Черкащини. Після перевипуску його SIM-картки та отримання доступу до банківського застосунку обвинувачений, за версією слідства, заволодів 46 582 гривнями.

Загалом потерпілим завдано збитків на понад 128 тисяч гривень.

За даними прокуратури, чоловік раніше вже був судимий, зокрема за шахрайство.

Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що жителі Прикарпаття втратили майже півмільйона гривень через шахраїв. Правоохоронці попередили про схему.

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