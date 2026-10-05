Представлялся работником мобильного оператора: в Кировоградской области будут судить мужчину за мошенничество

Фото: Кировоградская областная прокуратура

Прокуроры Кировоградской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего Кропивницкого. Его обвиняют в мошенничестве и несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем

Об этом сообщила Кировоградская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, мужчина завладел мобильными номерами, привязанными к банковским счетам других людей, после чего получал доступ к их онлайн-банкингу и переводил средства на подконтрольные карты.

По данным следствия, преступления совершались в течение февраля-апреля 2026 года. Человек получал доступ к номерам потерпевших, связанных с их банковскими счетами, а затем использовал их для входа в банковские приложения и другие учетные записи.

В одном из случаев, как установило следствие, обвиняемый представился работником мобильного оператора и выманил у 46-летней жительницы Черкасской области код доступа к личному кабинету. После этого он заблокировал ее SIM-карту, восстановил номер на своем устройстве и получил доступ к ее средствам.

В результате потерпевшая потеряла 22 500 гривен.

В противном случае мужчина приобрел номер телефона, которым долго не пользовался 34-летний житель Винницы. По данным следствия, через этот номер он получил доступ к учетной записи потерпевшего в приложении "Дия", открыл банковскую карточку и в дальнейшем распоряжался средствами мужчины по своему усмотрению.

Сумма нанесенного потерпевшему ущерба составляет 59 550 гривен.

Еще одним потерпевшим стал 59-летний житель Черкасской области. После перевыпуска его SIM-карты и получения доступа к банковскому приложению обвиняемый, по версии следствия, завладел 46 582 гривнами.

В общей сложности пострадавшим нанесен ущерб более чем на 128 тысяч гривен.

По данным прокуратуры, мужчина ранее уже был судим, в том числе за мошенничество.

Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 190 и ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что жители Прикарпатья потеряли почти полмиллиона гривен из-за мошенников. Правоохранители предупредили о схеме.