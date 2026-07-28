Понад 1300 км від кордону: Сили оборони уразили стратегічний об'єкт у РФ

Ілюстративне фото: Генштаб

У ніч на 28 липня та протягом 27 липня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів російських військ у межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу РФ

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

Зазначається, що уражено склад матеріально-технічних засобів та склад паливно-мастильних матеріалів у районі населеного пункту Ічкі в тимчасово окупованому Криму.

Також українські військові завдали удару по складу безпілотних літальних апаратів російських військ у районі Червонопопівки Луганської області.

Окремо 27 липня було уражено Федеральну державну казенну установу "Комбінат "Пріоритет"" у селищі Борок Удмуртської Республіки РФ. На території підприємства зафіксували влучання та пожежу.

У Силах оборони зазначили, що "Комбінат "Пріоритет"" входить до системи державного матеріального резерву Росії та є стратегічним об’єктом закритого типу.

Підприємство використовується для зберігання запасів пального, нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів для потреб у надзвичайних ситуаціях або під час війни.

Об’єкт розташований на відстані понад 1300 кілометрів від українського кордону.

У Силах оборони заявили, що й надалі завдаватимуть ударів по об’єктах, які забезпечують військовий потенціал РФ.

Нагадаємо, в ніч на 26 липня бійці Департаменту безпілотних систем ГУР вистежили російський ЗРК С-400 "Тріумф" в тимчасово окупованому Криму. Внаслідок точного удару розвідники спалили пускову установку та радіолокаційну станцію 96Л6 зі складу комплексу.