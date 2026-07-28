10:43  28 липня
На Львівщині автомобіль з'їхав у кювет та перекинувся на дах: троє постраждалих
09:26  28 липня
В Одесі вибухнув автомобіль військовослужбовця: 49-річного водія поранено
08:57  28 липня
На Київщині потяг на смерть збив чоловіка
UA | RU
UA | RU
28 липня 2026, 13:26

Понад 1300 км від кордону: Сили оборони уразили стратегічний об'єкт у РФ

28 липня 2026, 13:26
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: Генштаб
Читайте также
на русском языке

У ніч на 28 липня та протягом 27 липня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів російських військ у межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу РФ

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

Зазначається, що уражено склад матеріально-технічних засобів та склад паливно-мастильних матеріалів у районі населеного пункту Ічкі в тимчасово окупованому Криму.

Також українські військові завдали удару по складу безпілотних літальних апаратів російських військ у районі Червонопопівки Луганської області.

Окремо 27 липня було уражено Федеральну державну казенну установу "Комбінат "Пріоритет"" у селищі Борок Удмуртської Республіки РФ. На території підприємства зафіксували влучання та пожежу.

У Силах оборони зазначили, що "Комбінат "Пріоритет"" входить до системи державного матеріального резерву Росії та є стратегічним об’єктом закритого типу.

Підприємство використовується для зберігання запасів пального, нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів для потреб у надзвичайних ситуаціях або під час війни.

Об’єкт розташований на відстані понад 1300 кілометрів від українського кордону.

У Силах оборони заявили, що й надалі завдаватимуть ударів по об’єктах, які забезпечують військовий потенціал РФ.

Нагадаємо, в ніч на 26 липня бійці Департаменту безпілотних систем ГУР вистежили російський ЗРК С-400 "Тріумф" в тимчасово окупованому Криму. Внаслідок точного удару розвідники спалили пускову установку та радіолокаційну станцію 96Л6 зі складу комплексу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна Сили оборони дрони комбінат
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
У Тернополі легковик зніс електроопору
28 липня 2026, 15:15
Смертельна ДТП на Київщині: вантажівка влетіла в електромотоцикл
28 липня 2026, 14:35
Іран не вдарить по Україні зараз, але реалізує помсту згодом
28 липня 2026, 14:21
НБУ випустив нову пам'ятну монету на честь загиблих у полоні
28 липня 2026, 13:40
В Одесі затримали працівницю ТЦК, яка вимагала $11 тисяч за оформлення інвалідності та відстрочки від мобілізації
28 липня 2026, 13:34
В Одесі та на Вінниччині затримали двох 16-річних підлітків, які підпалювали спецтехніку та авто ЗСУ
28 липня 2026, 12:53
У Харківській ОВА спростували інформацію про закриття всіх АЗС на трасі до Полтави
28 липня 2026, 12:47
Зіткнення авто на Житомирщині: травмувалися п'ятеро людей, серед них – однорічна дитина
28 липня 2026, 12:39
Дежавю 2013-го: чому нинішні протести можуть стати лише початком
28 липня 2026, 12:22
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Юрій Ніколов
Віктор Шлінчак
Всі блоги »